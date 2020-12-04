3 грудня помер Богдан Михайлович Олійник — керівник тернопільського клініко-діагностичного кабінету хвороб дрібних домашніх тварин.

На прийом до цього ветеринара на вулицю Острозького своїх домашніх улюбленців привозили чимало жителів Тернопільщини, пише Терміново.

Сумну звістку про смерть Богдана Олійника повідомили на сторінці головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області у Фейсбуці.

“Сьогодні на 68-му році відійшов у вічність Заслужений працівник ветеринарної медицини України, директор клініки дрібних тварин ОЛІЙНИК Богдан Михайлович. Колектив Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області висловлює щирі співчуття сім’ї та колегам померлого. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у Своїх Небесних Оселях, там , де спочивають праведні. Вічна пам’ять!

Довідка

У 1978 році Богдан Михайлович розпочав свою трудову діяльність в Тернопільській обласній ветеринарній лабораторії лікарем у патолого-морфологічному відділі, а у 1991 році очолив патолого-морфологічного відділ Тернопільської обласної ветеринарної лабораторії. З 2012 року і до сьогодні очолював Клініко-діагностичний кабінет хвороб дрібних домашніх тварин, який усі тернополяни знають як “Ветклініка на вул. Острозького”, – йдеться у повідомленні.