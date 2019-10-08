На 67 році обірався життєвий шлях відомого художника Олега Вартебедяна.

Сумну звістку повідомили на сторінці спільноти “Типовий Кременець”, що в мережі «Фейсбук», передає Галас.

Олег Вартабедян народився 29 квітня 1952 року в місті Кременець. Працював художником у різних техніках живопису (олія, темпера, акварель). Був учасником виставок живопису в містах України, Польщі, Німеччини, Японії.

«Вічна пам’ять новоприставленому Олегу Вартабедяну. Панахида в понеділок о 19:30 год»,- йдеться у дописі.

В останню путь знаного митця проведуть завтра, 8 жовтня, о 11:00 год. Попрощатися із Олегом Вартабедяном кличуть усіх, кого він знав, за домашньою адресою художника: місто Кременець, вул. Старі Вали,6.