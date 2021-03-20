Тернополянин Олег Мудрий помер 19 березня – через два дні після сметрі 24-річного сина Дмитра. Обоє чоловіків у важкому стані перебували на лікуванні у Центрі термічної травми та пластичної хірургії львівської міськлікарні №8.

Про смерть Олега Мудрого виданню Терміново повідомили у лікарні №8. Як там зазначили, чоловіка не стало близько 13.00.

Нагадаємо, Дмитро та його батько Олег отримали серйозні опіки 11 березня. Тоді у їхньому домі стався вибух газу. Обоє чоловіків сильно постраждали, бо рятували від пожежі двох малюків, які в той час буди в домі, — синів Олега. У Дмитра 84% тіла були сильно обпечені.

Вже наступного ранку після пожежі обох чоловіків реанімобілями перевезли до опікового відділення Львова. Весь цей час небайдужі одразу двох міст: Тернополя та Львова підтримували родину коштами, молитвами, здавали кров. У соцмережах запустили флешмоб #ДімаЖиви та #ОлегЖиви. Свого побратима Дмитра підтримували пластуни. У фейсбуці запустили продаж картин, аби допомогти зібрати кошти, провели техновечірки.

Дмитро Мудрий помер 17 березня. Його поховали 19 березня у Тернополі.