Передчасно пішов з життя син відомої журналістки з Тернополя Тетяни Тарасенко – Остап.

Про трагедію повідомила прес-служба обласної ради.

“Тернопільська обласна рада, увесь депутатський корпус, виконавчий апарат висловлюють глибоке співчуття головному спеціалісту відділу прес-служби Тетяні Тарасенко з приводу важкої втрати – смерті сина Остапа. Пішла у засвіти надзвичайно добра, чуйна, щира людина.

Не передати словами біль материнського серця. У ці важкі хвилини розділяємо горе, журбу та сум родини і друзів померлого.

Вічна пам’ять Остапу. Нехай Господь прийме його у Царстві Небесному”, – ідеться у повідомленні.