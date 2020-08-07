Після кількох років боротьби з раком помер 21-річний син співака Віктора Павлика – Павло Павлик.

Про це повідомила матір хлопця Лариса Созаєва, передає 112.ua.

“Забрав Господь мого ангела”, – написала Созаєва, прикріпивши до публікації архівне відео зі своїм сином.

Про хворобу Павла стало відомо в серпні 2018-го. За цей час хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії.

У червні поточного року Павло написав пост, в якому повідомив, що відмовився від лікування, і подякував родичам і друзям, які його підтримували.