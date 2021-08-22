21 серпня на 87-му році життя спочив у Господі клірик кафедрального храму Різдва Христового м. Тернополя ігумен Симеон (в миру – Волошин Петро Семенович).

Отець Симеон народився 21 вересня 1935 року в с. Дуплиська Заліщицького району Тернопільської області у сім’ї селянина.

1941 році вступив в Дуплиську початкову школу.

1951 році вступив до Борщівської сільськогосподарської школи по завершені де і працював.

1954 році призваний до лав радянської армії, проходив службу при Хмельницькому танковому училищі.

1957 році вступив в Борщівський технікум механізації.

21 січня 1990 рукоположений в сан диякона.

21 червня 1990 рукоположений в сан священика та призначений на парафії Тернопільщини, а потім на Буковину.

1993 році закінчив навчання в Тернопільській Духовній семінарії.

31 травня 2016 році прийняв чернечий постриг з ім’ям Симеон та зарахований до кліру кафедрального храму Різдва Христового м. Тернополя.

Панахида за спочилим ігуменом Симеоном відбудеться у суботу, 21 серпня о 18.30, в кафедральному храмі Різдва Христового (м. Тернополя, вул. Руська, 22).

У неділю, 22 серпня о 8:00 – заупокійна Літургія і чин похорону.