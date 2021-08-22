21 серпня на 87-му році життя спочив у Господі клірик кафедрального храму Різдва Христового м. Тернополя ігумен Симеон (в миру – Волошин Петро Семенович).
Отець Симеон народився 21 вересня 1935 року в с. Дуплиська Заліщицького району Тернопільської області у сім’ї селянина.
1941 році вступив в Дуплиську початкову школу.
1951 році вступив до Борщівської сільськогосподарської школи по завершені де і працював.
1954 році призваний до лав радянської армії, проходив службу при Хмельницькому танковому училищі.
1957 році вступив в Борщівський технікум механізації.
21 січня 1990 рукоположений в сан диякона.
21 червня 1990 рукоположений в сан священика та призначений на парафії Тернопільщини, а потім на Буковину.
1993 році закінчив навчання в Тернопільській Духовній семінарії.
31 травня 2016 році прийняв чернечий постриг з ім’ям Симеон та зарахований до кліру кафедрального храму Різдва Христового м. Тернополя.
Панахида за спочилим ігуменом Симеоном відбудеться у суботу, 21 серпня о 18.30, в кафедральному храмі Різдва Христового (м. Тернополя, вул. Руська, 22).
У неділю, 22 серпня о 8:00 – заупокійна Літургія і чин похорону.
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