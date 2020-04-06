На Тернопільщині ще один летальний випадок від COVID-19.

Як повідомили у Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом, Помер священник із Заліщик. Йому було 57 років.

Зазначимо, що чоловік був першим на Тернопільщині, у кого лабораторно підтвердили коронавірус. Він проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло троє людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

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