Відійшов у вічність староста села Тудорів Гусятинського району Дмитро Паскевич.

Про це повідомили у Копичинецькій міській об’єднаній територіальній громаді.

“У боротьбі з недугою обірвалося життя людини, яка активно захищала інтереси громади села, була добрим господарем у ньому. Сьогодні, ми з сумом згадуємо Дмитра Степановича, як людину з великим серцем. Нехай добрий, світлий спомин про нього назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег, усіх, хто його знав, любив і шанував”, – ідеться у повідомленні.