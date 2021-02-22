Помер професор Тернопільського національного технічного університету, кандидат технічних наук Петро Дмитрович Кривий.

Про непоправну втрату повідомили на сторінці Кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин ТНТУ.

“Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула колектив університету – на 78-му році відійшов у вічність кандидат технічних наук, професор кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, Заслужений винахідник України Петро Дмитрович Кривий.

Протягом багатьох років життя Петра Дмитровича було нерозривно пов’язане із Тернопільським національним технічним університетом. Молодим, енергійним викладачем прийшов він у наш колектив. І хоч життя не слало перед ним веселкових стежок, боров життєві негаразди й невтомно трудився, сходинка за сходинкою піднімаючись на освітянський олімп, долаючи труднощі щоденною працею, несхитною наполегливістю та любов’ю до своєї справи. За час своєї трудової діяльності Петро Дмитрович зробив значний внесок у розвиток та процвітання нашого університету, виховав не одне покоління студентів та аспірантів, а глибина його мислення й науковий талант здобули заслужену повагу вчених як в Україні, так і за її межами”, – ідеться у дописі.

Похорон відбудеться сьогодні о 13:30.