30 грудня помер останній учасник бою під Гурбами упівець Василь Кирилюк на псевдо Ясен. Панові Василю в листопаді цього року виповнилось 96 років.

Василь Кирилюк легендарна постать усього патріотичного руху в усій Україні. Він був людиною, яка встигла пожити в трьох країнах (Польща, СРСР і Україна) і активно боролась за незалежну Україну, повідомляє Горинь.

Народився Василь Макарович 28 листопада 1924 року в селі Дермань-Другий Здолбунівського району на Рівненщині, яка на той час перебувала у складі Другої Речі Посполитої. 1939 року закінчив навчання у польській семирічній школі, 1941-го – два класи гімназії. З приходом нацистів для того, щоб не потрапити на примусові роботи в 1942 перейшов на легальну роботу до організації юнацької сітки ОУН. Займався пошкодженням телефонних німецьких мереж, розвідкою та зв’язком. 1943 року був залучений в розвідку УПА.

Василь Кирилюк – Ясен брав активну участь в боях УПА як проти нацистських окупантів так і проти совєцких партизанів, котрі займались мародерством, а згодом і проти регулярних відділів НКВС. Також, Ясен був учасником найбільшого бою УПА з НКВС в Гурбах.

Каральні органи СРСР не пробачили таку діяльність для Василя Кирилюка, його рідного брата та родичів енкаведисти закатували. Крім того, совєцькі окупанти спалили будинок сім’ї Кирилюків, господарство пограбували, а сім’ю згодом депортували. Самого Ясена в грудні 1944 року, разом з іньшими в’язнями, вислали до таборів Сибіру. Покарання відбував в концтаборах Воркути та Печори.

На Батьківщину Василь Макарович зміг повернутись в 1949 році. Зміг здобути освіту та влаштуватись на роботу. Із здобуттям Україною незалежності був активним в громадському патріотичному секторі. Очолював Рівненську обласної організацію «Братства вояків УПА» ім. Романа Шухевича.