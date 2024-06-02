Не стало начальника першого відділу Тернопільського РТЦК та СП, підполковника Ігоря Петровича Хамара.

Про важку непоправну втрату повідомили у районному центрі комплектування.

“Пішла з життя добра, щира, весела людина. Кожен, хто працював/служив разом із ним, знав його як світлу, фахову, наполегливу людину. За роки трудової діяльності в ТЦК та СП він пройшов шлях від державного службовця до начальника першого відділу Тернопільського РТЦК та СП. За час військової служби на всіх посадах Ігор Петрович проявив себе як енергійний, вправний організатор та мудрий керівник. Він ніколи не рахувався з особистим часом, був відповідальним до роботи та вимогливим до себе та колег.

Горе прийшло в родину… і не тільки. Без батька, без його любові залишилась маленька донечка, без підтримки і опори – дружина, без турботи і уваги – батьки, сестра залишилась без брата…

Нехай добрий, світлий спомин про Ігоря Петровича ХАМАРА назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Він назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи.

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлого.

Вічна і світла пам’ять!”.