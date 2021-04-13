Передчасно пішов з життя доцент кафедри програмної інженерії ТНТУ Ярослав Ігорович Кінах.
Про це повідомили на сайті ВУЗу.
“Ректорат, колектив кафедри програмної інженерії, увесь професорсько-викладацький склад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з глибоким сумом сприйняли звістку про те, що відійшов у вічність доцент КІНАХ ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ.
Нехай добрий, світлий спомин про Ярослава Ігоровича назавжди залишиться в серцях рідних, колег, усіх хто його знав, любив і поважав. Важко знайти слова втіхи, коли раптово зупиняється серце такої молодої людини, сина, батька, чоловіка, брата, товариша, колеги.
Віримо, що Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне.
Спочивай з Богом.
Вічна, світла пам’ять нашому колезі.
Поділяємо біль та горе рідних.
Панахида відбудеться 13.04.2021 о 19:00 год. у Будинку печалі по вул. Микулинецька, 27″, – ідеться у повідомленні.
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