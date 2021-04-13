Передчасно пішов з життя доцент кафедри програмної інженерії ТНТУ Ярослав Ігорович Кінах.

Про це повідомили на сайті ВУЗу.

“Ректорат, колектив кафедри програмної інженерії, увесь професорсько-викладацький склад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з глибоким сумом сприйняли звістку про те, що відійшов у вічність доцент КІНАХ ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ.

Нехай добрий, світлий спомин про Ярослава Ігоровича назавжди залишиться в серцях рідних, колег, усіх хто його знав, любив і поважав. Важко знайти слова втіхи, коли раптово зупиняється серце такої молодої людини, сина, батька, чоловіка, брата, товариша, колеги.

Віримо, що Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне.

Спочивай з Богом.

Вічна, світла пам’ять нашому колезі.

Поділяємо біль та горе рідних.

Панахида відбудеться 13.04.2021 о 19:00 год. у Будинку печалі по вул. Микулинецька, 27″, – ідеться у повідомленні.