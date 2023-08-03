Вчора на 85-му році життя відійшов у вічність легендарний тернопільський актор Михайло Безпалько.

Про важку втрату повідомив Ігор Сачко.

“У віці 85 років покинув нас старійшина і метр театру, святий Миколай і дід Морозенко, прекрасний колега- Безпалько Михайло Антонович!

Щирі співчуття родині і шанувальникам…”, – написав Ігор Сачко.

Поховають Михайла Безпалька у п’ятницю, 4 серпня.

Довідково

Михайло Безпалько народився 6 червня 1938 року в Ліонському передмісті Гіні (Франція), де закінчив 1 клас. Батьки покинули Тернопіль у пошуках кращої долі, але в 1945 році повернулися.

У 1953 році закінчив Тернопільську СШ № 1 (нині — гімназія імені Івана Франка) і Першу театральну студію при Тернопільському музично-драматичному театрі (клас) Костя Капатського та Георгія Авраменка (1956).

Працював драматичним актором у Тернопільському театрі понад чотири десятиліття. На театральному курсі Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької викладав курс гримування актора.

Рекордсмен України за кількістю новорічних ранків у ролі Діда Мороза — у 2014 році виповнилося 57 років, як він одягав костюм цього зимового традиційного персонажа.

У 2020 році Михайло Безпалько став головним Святим Миколаєм України на відкритті ялинки на Софійській площі у Києві.

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