28 вересня пішов з життя полковник Руслан Ярошенко – начальник Бережанського гарнізону, що на Тернопільщині, командир військової частини А3200.

Його життєвий шлях – це зразок людської гідності та добропорядності. За час служби він проявив себе фахівцем військової справи, справжнім патріотом України.

Особовий склад військової частини А3215 висловлює щирі співчуття родині покійного та розділяє їхнє горе, повідомляє Галас з посиланням на “44 окрему артилерійську бригаду”.

Прoщaння з пoлкoвникoм відбудeться в пoнeділoк (30 вeрeсня) з 14:30 пo 20:00 в кaплиці нa тeритoрії військoвoї чaстини A3200. Кaпличкa рoзтaшoвaнa в місті Бeрeжaни нa вулиці Івaнa Фрaнкa 10.