Перестало битися серце колишнього заступника міського голови Тернополя Миколи Марценюка.

Про це повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

“Його внесок у розвиток житлово-комунальної галузі важко переоцінити. Пройшовши шлях від простого працівника “ЖЕКу” до заступника міського голови, він до останніх днів життя цікавився, співпереживав та підтримував нас”, – зазначають в управлінні.

Панахида відбудеться сьогодні, 3 листопада о 19-й годині в Домі печалі на вулиці Микулинецькій.