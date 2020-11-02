У Тернополі помер політичний діяч, член ОУН Іван Полевий.

Про це повідомив у Фейсбуці Петро Атаманчук.

“Провід Тернопільської обласної організації ОУН(д) з глибоким сумом сповіщає українську спільноту в Україні та світі про те, що відійшов в засвіти довголітній член нашої ОрганізаціЇ, невтомний борець за Українську Україну, щирий християнин – Іван Полевий. Член УГС, голова обласної організації УРП, заступник голови облдержадміністрації – такий далеко неповний перелік основних щаблів його життєвого шляху і всюди займав активну позицію, працюючи задля процвітання України та покращення життя наших співгромадян. Вічна пам’ять і Царство Небесне другові Іванові Полевому!”, – ідеться у дописі.