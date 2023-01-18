У Чорткові помер колишній ректор дяківсько-катехитичної академії імені свщмч. Григорія Хомишина отець Дмитро Подоба.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

“З глибоким сумом повідомляємо, що на 67-му році життя, після важкої хвороби, відійшов до вічності колишній ректор ЧДКА (2008-2017 рр.) о. Дмитро Подоба

Нехай милосердний Господь приймає у батьківські обійми свого ієрея та дарує йому Царство Небесне!

Ректорат та вся Академічна спільнота висловлюють щирі співчуття усім рідним та близьким покійного о. Дмитра.

Молимося за упокій його світлої душі…”, – ідеться у зверненні.

Поховають о. Дмитра Подобу сьогодні у Львові.