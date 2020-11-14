Сьогодні помер народний депутат першого скликання Володимир Колінець.

Про це повідомила його екс-дружина Зоряна Павлів на своїй сторінці у фейсбуку, передає Терміново.

«Я не хочу в це вірити… Спочивай з Богом», — написала жінка у повідомленні.

Володимир Володимирович Колінець народився 19 вересня 1950 р. у с. Кудинівці Зборівського району Тернопільської області. Український громадсько-політичний діяч, публіцист, літературознавець, педагог. Народний депутат України 1-го р. скликання (від 1990 р.). Депутат Тернопільської міської ради (1990), Тернопільської обласної ради 2-го скликання (1994 р.).

Співзасновник і заступник голови Тернопільської крайової організації Народного Руху України (1989 р.), член Української республіканської партії (1990 р.), У 1992-1993 роках — голова Тернопільської обласної організації Української консервативної республіканської партії.