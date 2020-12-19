Учора у 70-річному віці відійшов у засвіти колишній начальник міського управління транспорту та зв’язку Степан Фронц.

Як пише Терміново, саме за його керування у місті почали закуповувати відремонтовані чеські тролейбуси, оскільки придбати нові тоді було для бюджету не під силу. Саме при ньому проводили відкриті прозорі конкурси, в яких брали участь десятки підприємців. Тоді маршрут міг виграти навіть перевізник, у якого був лише один автобус. Перші маршрутні мінібуси «Пежо», згодом перехід на ПАЗи, а врешті на «Богдани» та «Еталони» – ця еволюція та реформування проходила за концептуального контролю управління транспорту, очолюваного Степаном Фронцом. Власне це були часи, коли дане управління не фігурувало в скандалах, які стали систематичними з приходом наступного керівника Ігоря Мединського.

Степан Фронц сформував в керованому ним управлінні команду професіоналів, деякі з них працюють і досі. А Олег Вітрук, який здавна працював в цій команді, зараз очолює управління транспорту.

Степан Фронц пішов на пенсію у 2012 році. Минулого місяця він захворів. На жаль, побороти недугу не вдалося.

Похоронять Степана Фронца завтра. Початок церемонії – об 11-й годині.