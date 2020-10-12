Сьогодні, 11 жовтня, у Тернополі помер заслужений працівник освіти України, доцент кафедри менеджменту освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Романюк Антон Йосипович.

Антон Йосипович народився у селі Боднарівка Чемеровецького району Хмельницької області у 1936 році. Із січня 1966 р. працював завідувачем Гусятинським райвно, а з червня 1977 р. – завідувач (начальник управління) Тернопільського управління освіти і науки, заступник голови облвиконкому.

У 1977 році Романюк Антон вийшов на пенсію та продовжив працювати завідувачем кафедри менеджменту освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

Про смерть заслуженого працівника освіти повідомила у Facebook ексдиректорка школи №10 Тамара Бутусова, передає Терен.

– Друзі, і знову сумна звістка – помер колишній начальник обласного управління освіти Романюк Антон Йосипович. Панахида відбудеться сьогодні, 11.10, о 19.00 год. у Будинку печалі /вул. Микулинецька/. Іванчик В. І., Герасименко І. А. та я висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Сумуємо разом з вами… Вічна пам’ять і Царство небесне… Хай спочиває з миром…- написала Тамара Бутусова.