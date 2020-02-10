Відійшов у вічність колишній селищний голова Ланівців на Тернопільщині Ярослав Опир.

Про це 7 лютого повідомив сайт Лановецької міської ради, повідомляють Тернополяни.

«Лановецька міська рада висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу смерті Ярослава Ілліча Опира, колишнього голови селищної ради. Світлий і незгасний спомин про його добрі земні справи назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав», – йдеться в співчутті на сайті мерії.

Нагадаємо, що до 2001 року місто Ланівці мало статус селища міського типу.