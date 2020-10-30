Як ми повідомляли, вчора у центрі Тернополя несподівано помер чоловік. Ним виявився екс-кандидат на посаду голови Вишнівецької ОТГ Олег Стефанський.

Чоловік балотувався від партії “За Майбутнє”. Співчуття з приводу його смерті висловив народний депутат Іван Чайківський.

“З сумом та гіркотою сприйняв новину про смерть члена нашої команди з Вишнівця Олега Стефанського, який покинув наш світ у віці 59 років.

Знав його як фахівця, патріота, людину, що приносила користь всюди і всім, де працював.

За його відданість справі, його було висунено на посаду голови Вишнівецької громади. Не дочекався навіть результатів…

Сумуємо разом з дружиною, дітьми та онуками… Висловлюємо співчуття рідним та близьким…”, – написав політик.

Олег Стефанський був головою Вишнівецької селищної ради у 2015-2016 роках. Більше того, саме з його ініціативи було створено Вишнівецьку ОТГ.

Згодом працював головним спеціалістом відділення Національної служби посередництва і примирення в Тернопільській області.

Раніше, з 2011 року, Олег Стефанський був директором Тернопільського аеропорту.