Помер колишній архієпископ Тернопільський і Кременецький

09/02/2019 Розмір тексту:

8 лютого на 63 році життя відійшов у вічність колишній архієпископ Тернопільський і Кременецький Іов (Павлишин).

Про це повідомляють у Тернопільській єпархії УПЦ.

Духовенство та вірні Тернопільської єпархії висловлюють щирі співчуття родині спочилого. Хай Всемилостивий Господь упокоїть душу новопреставленого владики Іова, де всі святі спочивають!

Панахида за спочилим владикою Іовом відбудеться у суботу, 9 лютого, в храмі Успіння Пресвятої Богородиці с. Гаї Шевченківські. Початок о 19:00. Чин похорону – у неділю, 10 лютого, о 10:00.

Архієпископ на спокої Іов (в миру Василь Степанович Павлишин) народився 5 червня 1956 року в селі Конюхи Козівського району Тернопільської області. Після закінчення середньої школи навчався в Поморянському технічному училищі Львівської області. З 1971 по 1976 рр. служив в армії. З 1976 по 1981 рр. навчався у Львівському політехнічному інституті.

1981 року вступив на навчання в Ленінградську Духовну Семінарію. У 1982 р. рукоположений архієпископом Тихвінським Мелітоном у сан диякона, а 1983 року – на священика. З 1984 року служив на парафіях Львівсько-Тернопільської єпархії.

1990 року після відродження УАПЦ був обраний секретарем єпархіального управління Тернопільсько-Бучацької єпархії і одночасно служив настоятелем Свято-Дмитрівського храму с. Плотича Тернопільського благочиння. 11 травня 1995 р. хіротонізований на єпископа Кременецько-Збаразького за Божественною літургією у Володимирському кафедральному соборі міста Києва. 23 жовтня 1995 р. тимчасово призначений керуючим Хмельницькою єпархією. 23 січня 2004 року піднесений до сану архієпископа.

Удостоєний вищих церковних нагород: Ордену Святого Архистратига Михаїла (1999 р.), Ордену св. Миколая Чудотворця (2006 р.) та Ордену Юрія Переможця (14.12.2006 р.).

13 травня 2012 року згідно з рішенням синоду почислений на спокій.