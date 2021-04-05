Помер керівник Бучацького відділу освіти Орест Рудник. Сумну звістку в мережі оприлюднив Ігор Чайківський.

“Непоправне горе спіткало педагогічну родину Бучацького району. На 66 році життя пішов із життя відомий освітянин, високоавторитетний фахівець, багаторічний очільник Бучацького відділу освіти Рудник Орест Павлович.

Немає слів, які можуть передати глибокий жаль та сум, що огортають серця рідних, близьких йому людей, співробітників та педагогів району.

Відділ освіти Бучацької міської ради, Бучацький центр професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсний центр, централізована бухгалтерія, районна організація профспілки працівників освіти висловлюють щирі співчуття родині і просять помянути покійного у молитві.

Нехай Господь прийме його душу в оселях праведних. Вічна пам’ять світлій Людині!”, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Терміново