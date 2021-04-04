Павло Літинський очолював Тернопільську загальноосвітню школу №11 з 2003 року. Помер відомий освітянин 3 квітня.

Про це повідомили в управлінні освіти та науки Тернопільської міської ради, передає Терміново.

«Педагогічна спільнота міста сьогодні в скорботі. Самовіддана педагогічна праця Павла Степановича, його мудра й виважена управлінська діяльність залишили незглибимий слід у душах усіх, хто був з ним поруч: колег-педагогів, учнів, батьків. Досвідчений наставник і щирий порадник, він залишив на освітянській ниві щедрий засів мудрості, щирості і добра. Своїм життєвим прикладом пробуджував жагу пізнання в молоді, був вірним новаторським пошукам і прагненням, сміливо реагував на виклики сьогодення. Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, профспілка працівників освіти і науки містаТернополя висловлюють щирі співчуття родині та близьким. Вічна і світла пам‘ять світлій Людині! Царство Небесне!» – йдеться у повідомленні.