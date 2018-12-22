Помер чоловік, якого знайшли у під’їзді
Чоловіка на вигляд близько 55-60 років у важкому стані і без документів виявили перехожі у під’їзді на вул. Героїв Крут в Тернополі. «Швидка» доправила його в обласний наркодиспансер, втім вже за лічені години він помер.
Трагедія трапилась в ніч на 19 грудня, повідомляють Тернополяни. За словами очевидців, невідомий, який лежав без свідомості просто у під’їзді на першому поверсі, перебував у стані алкогольного сп’яніння, на що вказував різкий запах, який доносився від нього.
Зарадити чоловікові лікарі не змогли. Він помер за дві години так і не прийшовши до тями. Огляд тіла показав, що видимих тілесних ушкоджень на ньому не було. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.
Тим часом правоохоронці встановлюють особу померлого, адже ані паспорта, ані інших документів, ані мобільного телефону при ньому знайдено не було.
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