Помер чоловік, якого знайшли у під’їзді

Трагедія трапилась в ніч на 19 грудня, повідомляють Тернополяни. За словами очевидців, невідомий, який лежав без свідомості просто у під’їзді на першому поверсі, перебував у стані алкогольного сп’яніння, на що вказував різкий запах, який доносився від нього.

Зарадити чоловікові лікарі не змогли. Він помер за дві години так і не прийшовши до тями. Огляд тіла показав, що видимих тілесних ушкоджень на ньому не було. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

Тим часом правоохоронці встановлюють особу померлого, адже ані паспорта, ані інших документів, ані мобільного телефону при ньому знайдено не було.