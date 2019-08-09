З серйозними ушкодженнями обох стоп та закритою черепно-мозковою травмою до лікарні госпіталізували жителя Заліщик, 1946 року народження. Чоловік потрапив під колеса автомобіля.

Аварія трапилася 8 серпня близько 3:30 на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, що неподалік села Торське, повідомляють у поліції.

За словами водія автомобіля Chevrolet Tacuma, дорога, де трапилося нещастя, не освітлювалася. За метрів шістдесят помітив на своїй смузі чоловіка, який йшов на зустріч. На сигнали він не реагував. Кермувальник спробував гальмувати, але уникнути удару не вдалося. Потерпілий вдарився головою в лобове скло та відлетів на метрів три від автівки. Водій викликав швидку та поліцію.

За словами правоохоронців, чоловіка з травмами доправили до лікарні. Медикам довелося ампутувати потерпілому обидві кінцівки ніг, але врятувати життя заліщанину не вдалося. Через добу після нещастя він помер.

У кермувальника відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 ККУ.