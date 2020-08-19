У лікарні помер учасник АТО з Тернопільщини Руслан Карпець.

Про це у ФБ повідомив Віктор Панфілов.

“Щойно отримали сумну звістку – в реанімаційному відділенні відійшов у вічність, в “небесний легіон” наш земляк, Герой, захисник України Руслан Карпець… Світла та вічна пам’ять… Хай з Богом спочиває… Щирі співчуття родині…”, – написав чоловік.

Руслан Карпець пішов на фронт у перших лавах добровольців, коли йому було 24 роки. Був помічником кулеметника. Восени 2014 року отримав важкі поранення в бою під Дебальцевим. Під час обстрілу, внаслідок вибуху снаряду, йому відірвало руку. Осколками скалічило все тіло. Від смерті чоловіка врятував бронежилет, який передав отець Володимир із Кременця.

Після цього чоловіка очікувало тривале і дороговартісне лікування. Кошти на протез для нього збирали всією Україною. Найбільшою мрією чоловіка було обійняти своїх діток двома руками…

Вічна пам’ять Герою!

Допомогти сім’ї Руслана Карпця можна, переказавши кошти на картку Ощадбанку: 5167 4901 5991 8680 (мама Карпець Оксана Миколаївна).

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