У групі “Ноїв ковчег” у Фейсбук пишуть, що не вдалося врятувати собаку, на лікування кого збирали гроші волонтери.

“Бєня помер((((

Це стало несподіванкою і шоком для всіх, хто був причетний до його непростої долі, відколи господар залишив його в парку на призволяще.

Ми щиро вдячні всім, хто відгукнувся на прохання у фінансовій підтримці. З поступлень було оплачено один день стаціонару 700 грн.Решту грошей немає вже на кого витрачати( Ми повертаємо всім кошти, хто долучився до порятунку Бєні.

Ми всі були з ним до останнього. Альона в клініці, ми на телефонах, ви в соцмережах. Бєня викинули рідні люди, але не залишили абсолютно не знайомі. Бєню поховали по людськи,не зважаючи на сніг і мерзлу землю..Все що залишилося, просто горбик землі серед лісу і ще один рубець на душі…

Напишіть нам в приват хто долучився до збору і ми повернемо кошти

Хочемо подякувати Anna Danchenkova та Alena Italiana -людям які зіграли величезну роль в порятунку Бєні

Завдяки Альоні Бєняша був похований так, як мала бути похована собака у якої були господарі, – пишуть у групі “Ноїв ковчег”.

Джерело: Тернополяни