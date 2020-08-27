За кілька днів до свого дня народження помер актор Тернопільського драмтеатру Богдан Стецько.

У драмтеатрі він працював з 1963 року. За п’ятдесят п’ять літ творчої діяльності створив майже півтори сотні образів – від романтичного, героїчного звучання до ліричних, глибоко психологічних, котрим притаманна широка гамма відчуттів, пише Терміново.

“Сьогодні перестало битися серце надзвичайної Людини, чудового люблячого неймовірного батька, дідуся, прадідуся, Заслуженого артиста України Стецька Богдана Теодоровича… Він назавжди залишиться з нами в наших серцях та спогадах… Любимо…”, – повідомила сумну звістку у Фейсбуці мережі онука актора Олена Складан-Демчук. Тернополяни щиро співчувають родині і близьким покійного.

“Дуже вам співчуваю! Один з моїх улюблених артистів. Світла пам’ять”, – написала Mariana Kril.

“Прийміть щирі співчуття! Хороша людина!!! Нехай земля буде пухом!” – йдеться у повідомленні Христини Гуменюк.

“Не можу повірити!… Богдане Теодоровичу, спочивайте з Богом!!!… Ви залишитесь в нашій пам‘яті як найкращий!!!…”, – написав Микола Ткачов.

Богдан Стецько присвятив театру понад 55 років. У обласному драмтеатрі династію Стецьків продовжуть його донька Ірина Складан, онука Олена Складан-Демчук, зять Роман Демчук та правнук, маленький Дем’янко.