14 серпня, на 40 році раптово пішов з життя учасник російсько-української війни, прапорщик, уродженець Чорткова Іван Федорович.

Смерть завжди трагічна і несподівана. Особливо для сім’ї – матері, яка втратила сина, дружини, яка залишилась без люблячого чоловіка і трьох дітей, які мали турботливого батька. Водночас втратив надійного товариша, професіонала військової справи й весь колектив військової частини А1915, у якій Іван Богданович проходив службу, будучи техніком цеху регламенту керованих авіаційних засобів ураження.

Прапорщик Іван Федорович присвятив своє життя служінню Батьківщині. Коли настав час, він не вагаючись взяв до рук зброю та став на захист України. Виконуючи бойові завдання в районах проведення Антитерористичної операції з жовтня 2017 року по квітень 2018, він неодноразово перебував у найбільш гарячих ділянках лінії бойового зіткнення у Луганській області, будучи у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Втім, смерть Івана знайшла не від ворожої кулі – його серце раптово й несподівано зупинилось вже на мирній землі, повідомляють у Чортківській міській раді.