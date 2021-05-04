Відійшла у вічність довголітня вчителька загальноосвітньої школи №10 Тернополя Людмила Вартабедян.

– З великим сумом повідомляємо про непоправну втрату, що сколихнула весь педагогічний колектив ТЗОШ №10. Відійшла у вічність прекрасна людина, вчитель від Бога, щира колега, кохана дружина, любляча матуся, найкраща бабуся – Вартабедян Людмила Володимирівна. Полум’я болю обпікає душу від думки, що ніколи не буде її поряд з нами, – йдеться у співчутті на Фейсбук-сторінці школи №10.

Людмила Володимирівна – вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, повідомляє Терен.

– Більше 40 років віддавала любов і знання своїм учням. У нашій пам’яті Людмила Володимирівна назавжди залишиться добрим другом, надійним порадником, висококваліфікованим фахівцем, порядною, щирою і чесною людиною, – кажуть колеги покійної.

Людмила Вартабедян працювала вчителем понад 40 років.