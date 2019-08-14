Молодий художник з Полтави Вартан Маркар’ян презентує у Тернополі свою виставку “Пробираючись тільки пошепки”. В експозиції буде представлено великоформатні графічні роботи, створені у 2017-2018 роках.

При створенні картин він використовує авторську техніку руйнації попереднього шару зображення, котра дещо нагадує дитячу техніку прошкрябування – граттаж.

– «Пробираючись тільки пошепки» – метафора життєвого підземелля, де краще не галасувати, бо можна спричинити обвал, – розповів Вартан Маркар’ян. – Проходити його треба крок за кроком, промовляти слова лише пошепки, доки не досягнемо просвітлення. У своїх роботах я досліджую людину в міському промисловому середовищі – її стани, відчуття, самоідентифікацію. Єдиний спосіб подолати перешкоди життя – відчути себе героєм казки та пройти через випробовування відповідальності та ув’язнення… Людина повинна повною мірою жити всіма амбівалентними почуттями, долати перешкоди й під кінець досягти щасливого звершення, ініціації.

Вартан Маркар’ян народився 25 квітня 1991 року в Полтаві. Навчався в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, отримав диплом магістра з образотворчого мистецтва. Учасник колективних українських та міжнародиних виставок, резиденцій, симпозіумів. У Тернополі пройде його шоста персональна виставка.

Відкриття експозиції “Пробираючись тільки пошепки” відбудеться 15 серпня о 19.00 у тернопільській галереї “Бункермуз”. Вхід вільний. Виставка триватиме до 28 серпня.

Ольга Трач