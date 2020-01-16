75-річну жительку села Новики Збаразького району знайшли мертвою у власному помешканні, яке горіло.

Зі слів поліцейських, положення тіла не було характерним для людини, що отруїлася чадним газом, і рука вся була обвуглена.

Зі слів соціального працівника, котра здійснює нагляд за пенсіонеркою, того дня її підопічна повернулася від лікаря, адже скаржилася на болі в серці.

За попереднім даними, бабуся увімкнула електричну плитку, аби приготувати їсти, ймовірно, їй стало погано і вона сперлася або впала рукою на електроприлад. Від того, за попередніми даними, й могла статися пожежа.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 ККУ.