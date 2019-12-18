За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 76% українців мають традицію дарувати подарунки на День Святого Миколая.

За цей рік кількість тих, хто заявив, що дотримується цієї традиції збільшилась (у 2018 – 67%). Найбільше прихильників традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая на Заході (майже 90%). В інших регіонах також значна частина дотримуються цієї традиції: у Центрі – 78%, на Півдні – 70%, на Сході – 64%. Більшою мірою підтримують її жителі сіл, жінки та більш забезпечені.

Половина українців вірять у Святого Миколая. Принаймні саме стільки зізналися у цьому соціологам, і порівняно з минулим роком їх кількість зросла (у 2018 – 43%). Найбільше вірять у Святого Миколая на Заході (58%), в інших регіонах таких близько половини. Як і з дотриманням традиції дарувати подарунки на це свято, вірять у Святого Миколая більше жителі сіл, жінки та більш забезпечені.

Водночас, у Діда Мороза українці вірять менше (31%), хоча динаміка позитивна – минулоріч вірили 25%. Загалом у Діда Мороза відносно більше вірять жителі Півдня, містяни, жінки, молодші й більш забезпечені українці.

Близько 40% відзначили як найулюбленіші новорічні свята Новий Рік та Різдво. Ще для 7% опитаних таким є День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. Тільки 3% не люблять жодне з перерахованих свят. У довгій динаміці з 2011 року зменшилася кількість тих, хто любить Новий рік (з 49% у 2011 до 43% у 2019).

На Півдні, Сході та в Центрі більше люблять Новий рік, на Заході – навпаки найулюбленішим святом є Різдво. Більша прихильність до Нового року – серед чоловіків, мешканців міст та молоді. Відповідно Різдво більше люблять в селах, старші опитані й жінки.

Майже 80% українців мають намір поставити новорічну ялинку вдома: 40% живу і 38% – штучну. 11% опитаних зазначили, що не ставитимуть ялинки, а обмежаться новорічною композицією, стільки ж – взагалі нічого не роблять. В динаміці за кілька років дещо зросла кількість тих, хто надає перевагу штучній ялинці. Прихильників живої новорічної ялинки більше на Півдні та Сході, у Центрі майже однаково, а от на Заході більше схильні ставити штучну ялинку. Загалом тих, хто збирається ставити ялинку більше серед забезпечених і молодших.

Аудиторія: жителі України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за типом поселення, регіонами, віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019 р.