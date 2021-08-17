У місті Борщів на Тернопільщині мешкає 11 тисяч мешканців. Нещодавно місцева влада ухвалила рішення обмежити пересування неповнолітніх у місті та запровадила комендантську годину.

Про це повідомляє 24 канал.

Міський голова Борщева Ігор Чопик розповів, що вже готова постанова про обмеження перебування неповнолітніх у вечірній та нічний час на вулицях і в розважальних закладах. Заборона не стосуватиметься дітей у супроводі дорослих.

Час перебування для різних груп неповнолітніх є різним:

до 21:00 мають бути удома діти молодші за 9 років;

до 22:00 ті, кому до 14 років;

до 23:00 ті, кому не виповнилося 18 років.

З 1 жовтня 2021 року комендантська година буде ще суворішою. Одна половина міста підтримує рішення, а інша шокована новими обмеженнями.

“Ввечері, крім дітей, на вулиці можуть перебувати повнолітні дорослі люди. Бувають різні випадки. Люди можуть і алкоголь пити. Вживатимуть нецензурні слова, а може пропонуватимуть випити”, – сказала місцева жителька Галина Ковбель.

Здивований забороною і представник уповноваженого з прав людини у Тернопільській області. Він надіслав лист у мерію, чи справді були підстави запроваджувати такі обмеження.

“Якщо прийде відповідь, буде обґрунтування, то вирішуватимемо. Якщо це голослівний запис, щоб запобігти злочинності, то ми адекватно вживатимемо заходів”, – пояснив регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області Володимир Воловник.

Міський голова Чопик заявив, що діяли лише в межах чинного законодавства для безпеки дітей. Він переконаний, що обмеження матимуть лише хороші зміни для міста. Якщо містяни не дотримуватимуться правил, то на батьків порушників накладатимуть штраф у, щонайменше, тисячу гривень.

“У нас є правоохоронні органи, які повинні стежити за всім. Є також адмінкомісія при міській раді, яка час від часу також має шукати ці порушення”, – наголошує міський голова Чопик.