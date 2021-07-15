Трійня хлопчиків – Арсенчик, Артемчик та Андрійко народились днями у Тернополі. Зараз хлопчикам вже 12 днів, після народження вони потребували особливо ретельного догляду, адже народились раніше запланованого терміну.

Мати малюків Надія розповіла, що про трійню дізналися на третьому УЗД. За її словами, вагітність проходила добре. А от пологи були передчасними – на 33-му тижні. Медики передбачали, що дітки з’являться на світ раніше запланованого терміну, тому були готові надавати необхідну допомогу.

Як зазначила завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП «ТОКПЦ «Мати і дитина» ТОР Неля Скубенко, довелось робити кесарський розтин. В операційній працювало 3 бригади неонатологів та 1 операційна бригада, повідомляють Т1 Новини.

Перші три дні дітки були у реанімації. Потребували дихальної підтримки. Арсен і Артем швидко адаптувалися і їх перевили в палату до мами. А от Андрійко приєднався до родини лише сьогодні – через 12 днів. Адже він найменший і потребував тривалої респіраторної підтримки, був на штучній вентиляції легень.

Тепер всі три хлопчики із мамою, потроху набирають вагу, бо ж при народження усі кожен мав менше 2 кілограмів. Зараз триває процес виходжування, аби підготувати до виписки.

За останні два роки це перша трійня у цьому пологовому, наголосила Неля Скубенко. Хоча раніше по троє діток народжувалися чи не щороку. Тому радіють такому поповненню.

Головний лікар КНП «ТОКПЦ «Мати і дитина» Віктор Овчарук підкерслив, що у закладі намагаються створювати умови і для пацієнтів, і для працівників. Все необхідне обладнання для виходжування недоношених діток мають, а головне – фахівців. Чого справді потребують – нового відремонтованого реанімаційного відділення. Медики зазначили, вісім років тому сюди їх перемістили тимчасово, так триває і досі. Тому чекають, аби в області все ж виділили кошти на необхідні зміни.