Поліція завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників злочинної групи, які нападали на людей з метою заволодіння їх майном на території Тернопільської області.

Фігуранти знаходили своїх жертв поблизу залізничних та автовокзалів, закладів відпочинку. Увійшовши в довіру, пропонували їм випивку, в яку підмішували медичний препарат, після чого обкрадали.

В ході досудового розслідування, яке здійснювалося під процесуальним керівництвом прокуратури області, поліцейські встановили, що четверо чоловіків зорганізувались в групу, аби вчиняти розбої.

Кожен з її учасників виконував чітко поставленні завдання. Організатори планували майбутні незаконні заробітки, координували усі дії. Окрім цього, він займався фінансовими питаннями та транспортом. До скоєння злочинних дій вони залучали й інших осіб.

Чоловіки знаходили своїх жертв поблизу залізничних та автовокзалів, закладів відпочинку. Увійшовши в довіру, пропонували їм випивку, в яку підмішували медичний препарат. Коли ж потерпілий під дією засобу ставав безпорадним або втрачав свідомість – його обкрадали.

Від злочинних дій ділків потерпіли дев’ятеро осіб. Зловмисники викрадали мобільні телефони, готівку та інші цінні речі. У двох потерпілих їм вдалося зняти кошти з банківських карток. За кілька місяців підозрювані злочинним шляхом заробили майже пів мільйона гривень.

Нагадаємо, працівники поліції затримали групу у листопаді 2021 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили у них лікарські препарати, транспортні засоби, мобільні телефони.

Слідчі повідомили фігурантам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2, а також частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування кримінального провадження завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.