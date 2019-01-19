Політичну агітацію у Тернополі розміщують з порушеннями

19/01/2019 Розмір тексту:

Ще один кандидат у Президенти розмістив свою рекламу на білбордах у Тернополі без вихідних даних.

15 січня 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Анатолія Гриценка кандидатом на пост Президента України. А 16 січня спостерігачі Громадянської мережі «Опора» виявили у місті політичну рекламу Анатолія Гриценка з гаслом «Чесні у владі – гідне життя людей» без належної інформації. Оскільки зафіксований випадок мав ознаки порушення ЗУ «Про вибори Президента України» представники «Опори» викликали поліцію та склали відповідну заяву.

– Ми вже вдруге фіксуємо агітаційні матеріали на носіях зовнішньої реклами офіційно зареєстрованих кандидатів у Президенти без вихідних даних та звертаємось до поліції, – зазначила Ольга Галушка координаторка громадського спостереження «Опори» за виборами в Тернопільській області. Першого разу, 10 січня, такий випадок стосувався Андрія Садового, а тепер – Анатолія Гриценка.

Відповідно до частини 16 статті 64 закону «Про вибори Президента України», забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів. Наразі за цими двома фактами правоохоронці проводять перевірку. У разі підтвердження не дотримання вимог законодавства винних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 212-13 Кодексу України про адміністративні порушення.

Ольга Трач