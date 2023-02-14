Питання постачання Україні сучасних винищувачів після недавнього “No” від Байдена стосовно перспектив надання нам F-16 на якийсь час ніби застигло. Чи завмерло – в очікуванні все ж таки позитивного для нас рішення.

От Міністр оборони Резніков прогнозує, що оте американське “Ні” досить швидко може перетворитися на “Так” – на таку думку наштовхує історія з “Леопардами”, які ще порівняно недавно ніхто не збирався поставляти Україні. Зрозуміло одне: без ефективної авіаційної підтримки вирішити завдання протистояння північному агресору буде, м’яко кажучи, складнувато. Це неважко зрозуміти, тим більше – лідерам провідних держав світу, тільки от їхнє розуміння політичної доцільності не завжди співпадає з насущними інтересами України. Воно, оте розуміння доцільності, іноді диктує такі хитромудрі політичні віражі, які цілком можна порівняти з тими, що їх виписують в небі винищувачі під час повітряного бою. Вони, звісно, не заперечують, що авіація Україні потрібна – от тільки роблять це якось… розмито, чи що.

Приміром, президент Франції Еммануель Макрон на запитання про можливі поставки винищувачів в Україну відповів, що “в принципі, нічого не заборонено”. Можливо, таку відповідь підказали йому класичні канони французької дипломатії, але… вона нагадала мені мій давнішній діалог з інспектором ще славної колишньої української міліції. На моє зауваження щодо того, що я маю право оскаржити його неправомірні дії, він, пригадую, зі спокійною іронію відповів, що я маю право претендувати навіть на посаду Президента України. Хочеться сподіватися, що репліка Макрона не містила в собі такого знущально-іронічного підтексту.

Якщо monsieur Macron своєю оцінкою авіаційних перспектив України напустив туману в стилі таємниць Бургундського двору, то його німецький колега Herr Scholz, як видається, з німецькою прямолінійністю висловлює взаємовиключні речі:

“Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

Коментуючи заклики української сторони, зокрема колишнього посла України Андрія Мельника, до надання винищувачів, Шольц застеріг “вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння”. А майже поряд – повідомлення такого змісту: “За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, будь-які мирні переговори мають бути обумовлені виведенням Росією її військ з території України”.

Цікаво, як Bundeskanzler уявляє виведення російських військ з території України без того, щоб переконати їх зробити це за допомогою найсучасніших засобів боротьби, в тому числі й авіації? Питання про надання якої, за його ж словами, навіть не виникає. Можливо, все його єство протестує проти цієї суперечності, але – “В політиці доводиться робити багато такого, чого не слід робити”.

Це теж сказав політик – 26-й президент США Теодор Рузвельт.