У тернопільську поліцію надійшло 18 скарг стосовно виборів президента
1847 працівників поліції й військовослужбовців Нацгвардії чергуватимуть на виборчих дільницях та патрулюватимуть населені пункти під час виборів Президента.
Про це заявив під час засідання круглого столу начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. На території нашого краю створено 5 виборчих округів: у Тернополі, Збаражі, Зборові, Теребовлі та Чорткові, а також 1182 виборчі дільниці. За десять днів до початку виборів поліція перейде на посилений варіант несення служби.
– Згідно Закону України “Про вибори Президента України” та календарного плану з основних організаційних заходів підготовки та проведення виборів, працівники поліції з 22 березня будуть охоронятися окружні виборчі комісії, а з 27 березня по 29 працівники поліції заступлять на охорону дільничних виборчих комісій.
Восьмого січня працівники поліції спільно з представниками органів місцевого самоврядування почали обстежувати приміщення виборчих дільниць та приміщень окружних виборчих комісій щодо придатності несення служби та зберігання виборчої документації. Сім дільниць, каже Олександр Богомол, перебувають в аварійному стані і не придатні до проведення виборів. Контролює поліція і ситуацію щодо порушень, пов’язаних з виборчим процесом.
– Із загальної кількості фактів можливих порушень, а їх 18, працівники поліції склали 4 адмінпротоколи за статтею 212-13 КУпАП та скеровано до суду, 8 направлено в ГУНП Києва, оскільки підприємець, який утримує чи орендує біл-борди зареєстрована там, 4 на розгляді по двох інформація не підтвердилася.
Олександр Богомол заявив, що поліція є і залишатиметься аполітичною і забезпечуватиме громадський порядок на теренах міста та області при проведенні передвиборної агітації будь-якими кандидатами.
Паралельно з поліцією незалежне спостереження проводять представники Опори. Координатор громадського спостереження за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка каже, що в кожному окрузі працюватиме людина, яка моніторитиме дотримання ведення агітації, пізніше стежитиме за роботою окружних виборчих комісій, а у день виборів працюватимуть на дільницях.
– Варто зауважити, що фактів може бути досить багато, а наш склад спостерігачів не такий вже й великий, щоб зафіксувати усі порушення. Тому закликаю громадськість також звертати увагу і повідомляти про будь-які порушення нам або в поліцію.
Недопущення порушень на виборах – одне з основних завдань спостерігачів та правоохоронців, – зауважує громадський омбудсмен з захисту виборчих прав у Тернопільській області Ольга Мазаєва. Вона каже, що в українському законодавстві багато прогалин стосовно використання політичної реклами, а також відсутність відповідальності. Це одна з основних причин того, що люди не вірять у чесні вибори.
– Я буду сама особисто контролювати розслідування всіх злочинів, всіх протиправних дій по виборчих правопорушеннях аж до винесення рішень судами. Я буду моніторити, крім діяльності поліції, діяльність судів і по можливості контролюватиму хід судових справ. Особливо по виборчих злочинах.
Учасники зустрічі нагадали, що за порушення виборчого законодавства передбачена кримінальна відповідальність та позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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