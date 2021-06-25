Поліціянти зупинили водія, вміст алкоголю у крові якого перевищував норму у 18 разів

У Тернополі на вул. Спортивній поліціянти зупинили нетверезого водія. Вміст алкоголю в крові кермувальника перевищував норму у 18 разів. На 55-річного чоловіка склали адміністративний протокол.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, від початку року на Тернопільщині складено понад чотириста адміністративних протоколів за водіння у нетверезому стані. Найчастіше порушників виявляють вечірньої пори або вихідними.

«Патрулюючи вулицею Спортивною, інспектори зупинили автомобіль Opel, водій якого порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні із кермувальником, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу. Результат — 3,55 проміле алкоголю в крові, що перевищує встановлену законом норму майже у 18 разів. На 55-річного чоловіка патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130, керування в стані сп’яніння та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 – порушення правил користування попереджувальними сигналами КУпАП».

Додамо, штраф за водіння у нетверезому стані від 17 000 до 34 000 грн. з позбавленням права керувати автомобілем на відповідний період.