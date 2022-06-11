Понад сто водіїв, які покинули місце ДТП, розшукали поліціянти на Тернопільщині цього року. Порушникам загрожують штрафи, а також суд може позбавити їх водійських прав.

За залишення місця скоєння автопригоди передбачена відповідальність за ст. 122-4 КУпАП, а саме – штраф у розмірі 3400 грн, також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або присудити таким водіям адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. Як зазначив командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович, більшість втікачів протягом року розшукали.

«Від початку 2022 року інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали 106 винуватців дорожньо-транспортних пригод та склали на водіїв відповідні адміністративні матеріали, це становить понад 80% від загальної кількості зареєстрованих розшукових ДТП в межах території обслуговування управління патрульної поліції області».

У поліції нагадують, у разі причетності до ДТП, водій зобов’язаний негайно зупинити автомобіль і залишатися на місці аварії; увімкнути аварійну сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки; не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до ДТП; вжити можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілим, викликати бригаду швидкої медичної допомоги, повідомити про ДТП орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття поліцейських.