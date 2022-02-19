Поліціянти разом із курсантам Тернопільського військового коледжу наліпили вареників для українських захисників. Національну страву у готовому вигляді доставлять бійцям на Східну Україну.

Ініціювали добру справу працівники поліції у місті Збаражі. Підтримали ідею курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Як повідомив прес-офіцер коледжу Юрій Кульпа, спільними зусиллями вдалось зліпити понад 3000 вареників.

“Відділення поліції № 4 у місті Збаражі Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проявило ініціативу спільно із курсантами Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», що знаходиться у місті Збараж Тернопільського району. Курсанти стверджують, що готувати страви українським захисникам їм подобається. На кухні робота кипить, незадіяних рук немає. Усі вареники уже прямують на схід держави у зону бойових дій, аби нагадати українським захисникам, що про них пам’ятають, їх люблять та чекають”.

Вареники відправили українським захисникам, які перебувають на території бойових дій.