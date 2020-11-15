Сьогодні — Всесвітній день пам’яті жертв ДТП. Цього року внаслідок аварій на дорогах в Україні загинуло 2842 людини. Серед причин цих трагічних подій — кермування у нетверезому стані.

Верховна Рада проголосувала за введення кримінальної відповідальності за нетверезе водіння. Втім, президент Зеленський скасував закон через начебто його недосконалість. Все ж поліцейські чекають посилення відповідальності для нетверезих кермувальників. Вони переконані, що таким чином можна попередити трагедії на дорогах.

“Потрібно вводити кримінальну відповідальність за нетверезе водіння. На жаль, повертаються до цього питання тоді, коли у нас є резонансні аварії через нетверезих водіїв. Зокрема, після ДТП у Київській області заговорили про необхідність такого законопроекту. Закон про кримінальну відповідальність, дійсно, потрібний, але він має бути вдосконалений. Тобто закон потрібно пропрацювати з юристами, насамперед для того, щоб змінити і кодекс про адміністративні правопорушення, щоб не уникали водії відповідальності, так як є на цей час”, – зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Водіїв вкотре просять не нехтувати правилами дорожнього руху, оскільки їхнє дотримання захищає від непоправного.