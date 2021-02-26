У Тернополі довелося рятувати 22-річного хлопця, який напився, впав у кучугури снігу та не міг зрозуміти, де він є і що з ним відбувається.

У поліцію зателефонував батько хлопця та повідомив, що його 22 річний син подзвонив йому на мобільний, розповів, що він п’яний, лежить у снігу, не може підвестися і не знає, де він саме є. На пошуки хлопця вирушили поліція та військові, повідомляють Тернополяни.

Протягом трьох годин правоохоронці розшукували молодика і зрештою знайшли його в кучугурах снігу у мікрорайоні “Аляска”. Молодий хлопець був з явними ознаками і алкогольного сп’яніння і переохолодження.

Батько потерпілого разом з ним поїхав у лікарню, де чоловікові надали медичну допомогу.