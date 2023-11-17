До дільничних офіцерів поліції сектору поліцейської діяльності селища Козова звернулися мешканці одного з багатоквартирних будинків. Вони повідомили, що їхня самотня старенька сусідка вже протягом доби не виходила з квартири та не відповідає на дзвінки.

Поліцейські оперативно прибули на місце події і викликали рятувальників, аби отримати доступ до помешкання. Увійшовши до житла, вони знайшли 91-річну жінку в безпорадному стані. Вона лежала на підлозі і не могла самостійно підвестися. Працівники поліції викликали медичних працівників, які оглянувши жінку, госпіталізувати її.

Завдяки своєчасній та злагодженій допомозі пенсіонерка вже почувається краще.

Правоохоронці наголошують: якщо серед ваших сусідів є одинокі люди похилого віку, періодично навідуйте їх, адже саме завдяки небайдужості, пильності та турботі необхідна допомога надійде вчасно і може врятувати чиєсь життя.