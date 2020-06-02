У справжнього поліцейського вихідних у службі не буває, він не може пройти повз, коли чиниться беззаконня. Підполковник поліції Тернопільщини Сергій Горяний довів це власним прикладом.

Недільного ранку Сергій з двома товаришами, підтримуючи фізичну форму, здійснювали пробіжку навколо ставу в селі Біла Тернопільського району. Раптом почули постріли. Реакція колишнього оперативника була миттєвою – взяв курс до місця, звідки долинав звук стрільби.

– Серед вулиці помітив чоловіка у камуфляжі, той якраз ховав за пояс предмет, схожий на револьвер, – розповідає Сергій Горяний. – На моє прохання підняти руки і не рухатися, зловмисник став відступати і різко спробував вихопити зброю. Однак моя реакція була миттєвішою. Озброєного незнайомця вдалося затримати та викликати наряд поліції.

Співробітники патрульної поліції та Тернопільського відділення оперативно прибули на виклик і в порядку статті 208 КПК затримали зловмисника. Ним виявився житель села Біла, 1971 року народження. Вилучений у нього предмет, схожий на револьвер, візуально нагадував саморобну зброю. Проте це ще з’ясують експерти, куди направлено вилучений речовий доказ.

Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Керівник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний затримав озброєного зловмисника

Керівник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний затримав озброєного зловмисникаУ справжнього поліцейського вихідних у службі не буває, він не може пройти повз, коли чиниться беззаконня. Підполковник поліції Тернопільщини Сергій Горяний довів це власним прикладом.Недільного ранку Сергій з двома товаришами, підтримуючи фізичну форму, здійснювали пробіжку навколо ставу в селі Біла Тернопільського району. Раптом почули постріли. Реакція колишнього оперативника була миттєвою – взяв курс до місця, звідки долинав звук стрільби. – Серед вулиці помітив чоловіка у камуфляжі, той якраз ховав за пояс предмет, схожий на револьвер, – розповідає Сергій Горяний. – На моє прохання підняти руки і не рухатися, зловмисник став відступати і різко спробував вихопити зброю. Однак моя реакція була миттєвішою. Озброєного незнайомця вдалося затримати та викликати наряд поліції.Співробітники патрульної поліції та Тернопільського відділення оперативно прибули на виклик і в порядку статті 208 КПК затримали зловмисника. Ним виявився житель села Біла, 1971 року народження. Вилучений у нього предмет, схожий на револьвер, візуально нагадував саморобну зброю. Проте це ще з’ясують експерти, куди направлено вилучений речовий доказ. Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Опубліковано Поліція Тернопільської області Вівторок, 2 червня 2020 р.