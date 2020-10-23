У вчиненні крадіжок з ювелірної крамниці та магазинів побутової техніки співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 37-річного уродженця Грузії. Вийшли на слід зловмисника та встановили його місцеперебування співробітники карного розшуку.

До Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від працівника одного із магазинів побутової техніки про крадіжку товару. Невідомий виніс з торгового закладу навушники вартістю 12 тисяч гривень.

Момент вчинення протиправного зафіксувала камера відеонагляду, встановлена у магазині. Під час відпрацювання злочину розшуківцям вдалося встановити особу крадія. Ним виявився 37-річний уродженець Грузії. В ході перевірки з’ясувалося, що він причетний ще до двох крадіжок у Тернополі: викрав ювелірні прикраси та мобільний телефон

Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зловмисника. Виявилося, що він перебував у Тернополі декілька днів, орендувавши з двома знайомими житло.

Оперативники розшукали підозрюваного в Івано-Франківську. Туди чоловіки поїхали після вчинення злочинів. Речові докази злодій-гастролер встиг збути: навушники продав, а гаджет здав до ломбарду.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за усіма фактами крадіжок. Уродженцю Грузії інкримінують статтю 185 ККУ – крадіжка.