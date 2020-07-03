Правоохоронці встановили особу та з’ясували місце перебування жінки, яку зафіксували камери відеоспостереження у той момент, коли вона підійшла до маленької дитини.

Подія трапилася першого липня фактично в центрі Тернополя на вулиці Шептицького. Молода жінка в масці, теплих чоботах та куртці спочатку стояла біля зупинки, а потім раптово нахилилася до чужої дитини.

Відео невідомої, яке з’явилося в мережі, передали на опрацювання і психологам правоохоронного відомства, аби фахівці проаналізували поведінку жінки та склали її портрет.

– Найімовірніше будь-якої шкоди спричинити дитині розшукувана не мала наміру. Мотивів викрадати також, – розповідає начальник сектору психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області Михайло Козюк.

У ході відпрацювання території, завдяки програмі “Безпечне місто”, під час спілкування з місцевими мешканцями та, переглядаючи відео з камер спостереження, правоохоронці Тернопільського відділу поліції вийшли на слід ймовірної підозрюваної. Це – тернополянка, 1976 року народження.

З нею зустрілися працівники поліції. За словами начальника ТВП Сергія Осадці, жінка пояснила, що наміру викрадати дитину не мала. Вона побачила малечу і нахилилася до неї, аби малюк не впав. З тернополянкою правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Працівники поліції звернулися до лікарів, аби вони поспілкувалися та оцінили психологічний стан жінки.

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